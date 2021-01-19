Леся Українка з’явилась на двадцяти гривневій монеті

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НБУ введе в обіг нову монету.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, НБУ введе в обіг монету номіналом 20 гривень. А саме з 21 січня. На ній зображена поетеса Леся Українка, яка, як відомо, прикрашає банкноту номіналом 200 гривень.
Пам’ятна монета буде випущена з нагоди 150-річчя від дня народження поетеси. Тираж монети, виконаний із срібла, невеликий - 2 500 штук. Художники монети - Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Скульптори - Чайковський Роман, Атаманчук Володимир.
Якою буде ціна монети – поки невідомо. До слова, 21 січня також вийде в обіг сувенірна срібна банкнота номіналом 200 гривень. Теж із зображенням Лесі Українки. Її тираж – 300 штук.
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