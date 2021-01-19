Перша леді Меланія Трамп виступила з прощальним зверненням

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Відеозвернення з’явилось на офіційній сторінці в Twitter.
Новину передає «Преса України».
У понеділок, 18 січня,перша леді США Меланія Трамп представила прощальне звернення напередодні виходу з Білого дому. У повідомленні, розміщеному на її сторінці у Twitter, перша леді зазначила, що «насильство ніколи не є відповіддю».
«Коли ми з Дональдом закінчуємо час свого перебування в Білому домі, я думаю про всіх людей, яких я забрала додому у своєму серці, та їх неймовірні історії кохання, патріотизму та рішучості. Будьте пристрасними у всьому, що робите. Але завжди пам’ятайте, що насильство ніколи не є відповіддю і ніколи не буде виправданим», - зазначила вона.
A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4— Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021
У своєму виступі Мелані Трамп також вшанувала сім'ї військових, медичних працівників, які займаються боротьбою з пандемією, та тих, хто допомагає жертвам зловживання опіоїдами.
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