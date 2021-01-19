Перша леді Меланія Трамп виступила з прощальним зверненням

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 12:03

Відеозвернення з’явилось на офіційній сторінці в Twitter.

Новину передає «Преса України».

У понеділок, 18 січня,перша леді США Меланія Трамп представила прощальне звернення напередодні виходу з Білого дому. У повідомленні, розміщеному на її сторінці у Twitter, перша леді зазначила, що «насильство ніколи не є відповіддю».

«Коли ми з Дональдом закінчуємо час свого перебування в Білому домі, я думаю про всіх людей, яких я забрала додому у своєму серці, та їх неймовірні історії кохання, патріотизму та рішучості. Будьте пристрасними у всьому, що робите. Але завжди пам’ятайте, що насильство ніколи не є відповіддю і ніколи не буде виправданим», - зазначила вона.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

У своєму виступі Мелані Трамп також вшанувала сім'ї військових, медичних працівників, які займаються боротьбою з пандемією, та тих, хто допомагає жертвам зловживання опіоїдами.