Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США

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Навпаки, заборона буде посилена.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, американські ЗМІ повідомили, що команда Джо Байдена не націлена скасовувати заборону на поїздки в США. Про це розповів прес-секретар новообраного президента Джо Байдена Джен Псакі.
«За порадою нашої медичної команди, адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження на 1/26. Насправді ми плануємо посилити заходи у галузі охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, щоб ще більше обмежити поширення Covid-19», - зазначила Псакі.
31 січня 2020 року Трамп оголосив про первинну заборону в'їзду неамериканських мандрівників з Китаю для припинення поширення коронавірусу. Заборона була поширена на європейські країни 14 березня, коли США закрилися від світу, а пандемія вступила в повну силу.
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