Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 11:31

Навпаки, заборона буде посилена.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, американські ЗМІ повідомили, що команда Джо Байдена не націлена скасовувати заборону на поїздки в США. Про це розповів прес-секретар новообраного президента Джо Байдена Джен Псакі.

«За порадою нашої медичної команди, адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження на 1/26. Насправді ми плануємо посилити заходи у галузі охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, щоб ще більше обмежити поширення Covid-19», - зазначила Псакі.

31 січня 2020 року Трамп оголосив про первинну заборону в'їзду неамериканських мандрівників з Китаю для припинення поширення коронавірусу. Заборона була поширена на європейські країни 14 березня, коли США закрилися від світу, а пандемія вступила в повну силу.