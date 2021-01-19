Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS

zmxn 19 січня 2021, 11:19

Интернет-портал "ПРЕССА УКРАИНЫ", начиная с января 2021 года, предлагает своим читателям совершенно новую рубрику, аналогов которой не существует. Это будут публикации о творчестве молодых украинских исполнителей, стоящих вплотную за спинами фронтменов отечественной эстрады: Тины Кароль, Джамалы, Святослава Вакарчука, Русланы, Златы Огневич, Монатика... Они ни в чем не уступают звездам первой величины, а многие даже превосходят их в харизме, тембральной красоте, в широте вокального диапазона, но... Но существует Главный закон шоу-бизнеса: певца делает свита, а свиту делают деньги. Только огромные финансовые вложения способны "раскрутить" даже самого одаренного исполнителя и вывести его в первую топ-десятку. Самый яркий пример тому - это вокалист с гипертрофированным диапазоном и мировым именем Димаш Кудайберген. Но даже такой уникальный певец стал популярен лишь тогда, когда в его промоушн вложил баснословную сумму Игорь Крутой. Те артисты, о которых будут наши публикации - безумно талантливы и профессиональны, просто им не довелось найти финансирование для своей пиар-компании... Итак, история № 1 - ARTURRO MASS.

... Он родился в 1984 году, в Днепропетровске. Кобеза Артур Александрович. Первым, кто обнаружил в Артуре музыкальные задатки, был его отец и когда сыну исполнилось 6 лет - подарил тому акустическую гитару. С этого момента и началась музыкальная история прекрасного музыканта и смелого продюсера... Когда одаренному мальчику исполнилось 8 лет, его отдали в музыкальную школу. Спустя пять лет он успешно окончил ее и уже в 13 лет Артур четко знал, какую профессию он выберет на всю жизнь. А потому после окончания школы Артур Кобеза успешно сдает экзамены в Училище культуры, в 19 лет получает диплом и начинает скрупулезно искать себя а безмерном океане музыки. И только в 24 года он, наконец, делает выбор в пользу RnB, создав свой первый проект, под загадочным названием "Mass". Трио "Mass" активно гастролирует по Украине, записывает десятки синглов, дает сотни концертов, но два года спустя, Артур понимает, что ему "тесно" в группе - и он готов выступать самостоятельно. Таким образом, "Трио "Mass" прекращает свое существование, но на украинской сцене рождается новый сольный проект под названием "певец ARTURRO MASS". Первая же сольная композиция - "Секреты лета" - "выстреливает" весьма успешно и попадает в чарт популярного музыкального сайта «NAVSSI 100.com». Эта первая удача воодушевляет певца и он понимает, что принял правильное решение. В 2013 году ARTURRO MASS принимает участие в новом музыкальном проекте «MP3 Guys». Для этого проекта Артур пишет песню «Baby too late», которая заняла топовые позиции в США. А клип на эту песню набрал за неделю более миллиона просмотров на YOUTUBE https://www. youtube.com/watch?v= I4ZCZ2bTXlk . В 2015 году ARTU RRO MASS создает свой музыкальный продакшн под названием MASS PRODUCTION. Он все время экспериментирует: пишет новые песни, снимает видеоклипы, где выступает со-режиссером в составе своей команды. В ротацию телеканалов М1, М2 и Music Box попадают его новые песни «Im’Ecstatic», «Мимо» и «Город». В 2017 году певец и артист ARTURRO MASS начинает писать танцевальные украиноязычные песни: «Вона», «Спека», «Тихохочеш» и «Тримай Мою руку». Все они моментально оказываются в горячих ротациях на топовых радиостанций: KISS FM, DJ FM , POWER FM, Люкс ФМ ,Европа Плюс, Інформатор ФМ, и.т.д.. А затем - первые места у музыкальных чартах. В 2019 году в жизни ARTURRO MASS наступает новый этап его музыкального творчества: он записывает песню «Танцюй Кохай» , которая становится визитною картой певца https://www.youtube.com/ watch?v=eTry0nZfZ6Q . Вскоре выходит новый трек «Тільки для тебе» и певец снимает романтический клип на эту песню, который попадает в эфир телеканала М2.

В 2020 году, в сложнейший для всех украинцев период, певец пишет композицию высокого социального звучания под названием «Снимаем Маски» https://www.youtube. com/watch?v=Y5WBBZyjjhQ . Это песня о том, как в современном мире - в мире, который практически поглотили интернет, современные технологии, виртуальные деньги, "чудо-вакцины" и защитные маски - мы начали терять чувство веры, надежды и любви к ближнему... Автор предлагает нам помнить, что все мы - НЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ, что все мы - ЖИВЫЕ, что все мы - ЛЮДИ!

.... Наверняка совсем скоро любители музыки услышат новые произведения написанные и исполненные ARTURRO MASS, увидят его последние клипы... Хочу пожелать талантливому украинскому музыканту - новых творческих побед...

(Если в вашем городе живут и творят креативные, высокопрофессиональные, но малоизвестные музыканты - присылайте информацию о них на эл/почту: busido2008@ukr.net )