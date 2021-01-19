Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS

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Интернет-портал "ПРЕССА УКРАИНЫ", начиная с января 2021 года, предлагает своим читателям совершенно новую рубрику, аналогов которой не существует. Это будут публикации о творчестве молодых украинских исполнителей, стоящих вплотную за спинами фронтменов отечественной эстрады: Тины Кароль, Джамалы, Святослава Вакарчука, Русланы, Златы Огневич, Монатика... Они ни в чем не уступают звездам первой величины, а многие даже превосходят их в харизме, тембральной красоте, в широте вокального диапазона, но... Но существует Главный закон шоу-бизнеса: певца делает свита, а свиту делают деньги. Только огромные финансовые вложения способны "раскрутить" даже самого одаренного исполнителя и вывести его в первую топ-десятку. Самый яркий пример тому - это вокалист с гипертрофированным диапазоном и мировым именем Димаш Кудайберген. Но даже такой уникальный певец стал популярен лишь тогда, когда в его промоушн вложил баснословную сумму Игорь Крутой. Те артисты, о которых будут наши публикации - безумно талантливы и профессиональны, просто им не довелось найти финансирование для своей пиар-компании... Итак, история № 1 - ARTURRO MASS.
... Он родился в 1984 году, в Днепропетровске. Кобеза Артур Александрович. Первым, кто обнаружил в Артуре музыкальные задатки, был его отец и когда сыну исполнилось 6 лет - подарил тому акустическую гитару. С этого момента и началась музыкальная история прекрасного музыканта и смелого продюсера... Когда одаренному мальчику исполнилось 8 лет, его отдали в музыкальную школу. Спустя пять лет он успешно окончил ее и уже в 13 лет Артур четко знал, какую профессию он выберет на всю жизнь. А потому после окончания школы Артур Кобеза успешно сдает экзамены в Училище культуры, в 19 лет получает диплом и начинает скрупулезно искать себя а безмерном океане музыки. И только в 24 года он, наконец, делает выбор в пользу RnB, создав свой первый проект, под загадочным названием "Mass". Трио "Mass" активно гастролирует по Украине, записывает десятки синглов, дает сотни концертов, но два года спустя, Артур понимает, что ему "тесно" в группе - и он готов выступать самостоятельно. Таким образом, "Трио "Mass" прекращает свое существование, но на украинской сцене рождается новый сольный проект под названием "певец ARTURRO MASS". Первая же сольная композиция - "Секреты лета" - "выстреливает" весьма успешно и попадает в чарт популярного музыкального сайта «NAVSSI 100.com». Эта первая удача воодушевляет певца и он понимает, что принял правильное решение. В 2013 году ARTURRO
В 2020 году, в сложнейший для всех украинцев период, певец пишет композицию высокого социального звучания под названием «Снимаем Маски» https://www.youtube.
.... Наверняка совсем скоро любители музыки услышат новые произведения написанные и исполненные ARTURRO MASS, увидят его последние клипы... Хочу пожелать талантливому украинскому музыканту - новых творческих побед...
(Если в вашем городе живут и творят креативные, высокопрофессиональные, но малоизвестные музыканты - присылайте информацию о них на эл/почту: busido2008@ukr.net )
11:19: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS
10:53: Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком
12:13: Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
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