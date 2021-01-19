Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 10:53

Представник «Слуги народу» попередив, що покращення у питанні тарифів на українців не чекає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що новина про зниження тарифів на газ для потреб населення до 6,99 грн за кубічний метр є «підлим напівфейком». На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що тариф 6,99 грн за куб діятиме тільки для прямих споживачів.

А теперь о грустном. Бравада шмыгалят о снижении тарифов на газ для потребностей населения до 6.99 грн за куб -... Опубликовано Александром Дубинским Вторник, 19 января 2021 г.

Тобто для власників приватних будинків і квартир з газовими плитами. Для компаній, що надають послуги опалення багатоквартирних будинків ціна газу буде «ринковою» і набагато вищою.