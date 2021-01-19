В Україні 3939 нових хворих на COVID-19

Байден в кріслі президента не скасує заборону на поїздки в США 11:31
Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS 11:19
Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком 10:53
Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки 12:13
Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху» 10:21
У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків 09:47
Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні 09:06
В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих 08:29
Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці 18:18
Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках 17:08
Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус 16:33
4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 10:07
Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу 09:40
Знову через меншу кількість тестувань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 січня, міністр Максим Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу було проведено всього 33 400 тестів. В результаті було виявлено всього 3 939 нових хворих на COVID-19.
З них 131 дитина та 238 медпрацівників. Також за минулу добу померли 177 пацієнтів.
«За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 167 655 осіб; одужало – 886 248 осіб; летальних випадків – 21 046; проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122», - уточнив міністр.
3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 18 января 2021 г.
За останню добу найбільшу кількість хворих зафіксували у місті Київ - 637, Одеській області - 453, Запорізькій області - 449, Харківській області - 237 та Черкаській області – 208.
11:19: Звезды украинского шоу-бизнеса. Второй эшелон. История № 1: ARTURRO MASS
10:53: Шмиганоміка – Нардеп заявив, що зниження тарифів на газ є фейком
12:13: Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.