В Україні 3939 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 19 січня 2021, 10:18

Знову через меншу кількість тестувань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 січня, міністр Максим Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу було проведено всього 33 400 тестів. В результаті було виявлено всього 3 939 нових хворих на COVID-19.

З них 131 дитина та 238 медпрацівників. Також за минулу добу померли 177 пацієнтів.

«За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 167 655 осіб; одужало – 886 248 осіб; летальних випадків – 21 046; проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122», - уточнив міністр.

3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 18 января 2021 г.

За останню добу найбільшу кількість хворих зафіксували у місті Київ - 637, Одеській області - 453, Запорізькій області - 449, Харківській області - 237 та Черкаській області – 208.