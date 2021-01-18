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Україна отримає три різні вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 12:40
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Україна отримає три різні вакцини від коронавірусу

Українці матимуть не лише китайську вакцину.  

Новину передає «Преса України». 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав нове інтерв’ю, в якому зазначив, що українська сторона отримає три різні вакцини від коорнавірусу. За його словами, ведуться переговори про закупівлю.

«Ми ведемо переговори з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина», - розповів він.

За його словами, перша вакцина буде отримана не пізніше лютого. Нагадаємо, раніше Україна домовилася про закупівлю вакцини китайської компанії Sinovac. 

 

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