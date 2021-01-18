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Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 12:13
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Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки

Про два невдалі шлюби повідомив Євген Дейдей.

Новину передає «Преса України». 

Колишній депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей повідомив, що розлучився. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Це вже друге розлучення 33—річного чоловіка за останні три роки.

«Сама радісна в житті новина це розлучення», - зазначив він.

Самая радостная в жизни новость это развод????????????????????????

Опубликовано Евгением Дейдеем Понедельник, 18 января 2021 г.

Як відомо, колишній депутат був одружений на Дарині Ледовських. У лютому 2018 року він розірвав шлюб з Інгою Дейдей, з якою пробув у парі 10 років. Ще будучи у шлюбі він почав роман з Ледовських.

4 грудня 2020 року Ледовських народила дочку. До слова, у жінки ще є син від іншого чоловіка.

 

 

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