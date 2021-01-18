Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 12:13

Про два невдалі шлюби повідомив Євген Дейдей.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей повідомив, що розлучився. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Це вже друге розлучення 33—річного чоловіка за останні три роки.

«Сама радісна в житті новина це розлучення», - зазначив він.

Як відомо, колишній депутат був одружений на Дарині Ледовських. У лютому 2018 року він розірвав шлюб з Інгою Дейдей, з якою пробув у парі 10 років. Ще будучи у шлюбі він почав роман з Ледовських.

4 грудня 2020 року Ледовських народила дочку. До слова, у жінки ще є син від іншого чоловіка.