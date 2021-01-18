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Про два невдалі шлюби повідомив Євген Дейдей.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей повідомив, що розлучився. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Це вже друге розлучення 33—річного чоловіка за останні три роки.
«Сама радісна в житті новина це розлучення», - зазначив він.
Самая радостная в жизни новость это развод????????????????????????Опубликовано Евгением Дейдеем Понедельник, 18 января 2021 г.
Як відомо, колишній депутат був одружений на Дарині Ледовських. У лютому 2018 року він розірвав шлюб з Інгою Дейдей, з якою пробув у парі 10 років. Ще будучи у шлюбі він почав роман з Ледовських.
4 грудня 2020 року Ледовських народила дочку. До слова, у жінки ще є син від іншого чоловіка.
12:13: Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
09:47: У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків
09:06: Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні
08:29: В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих
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