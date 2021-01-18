Влада більше не мучитиме українців локдауном

Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки 12:13
Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху» 10:21
У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків 09:47
Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні 09:06
В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих 08:29
Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці 18:18
Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках 17:08
Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус 16:33
4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 10:07
Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу 09:40
Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp 08:39
Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку 08:05
Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину 11:27
Натомість всі житимуть у «помаранчевій зоні».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, прем’єр України Денис Шмигаль заявив, що продовжувати локдаун після 24 січня ніхто не буде. За його словами, для цього немає необхідності.
Натомість в країні діятимуть обмеження «помаранчевої зони».
«Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які б не дозволили нашій медичній системі справлятися з потоком хворих. Але навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період в році зробити найм'якший в Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, яка починається, і в лютому не допустити великої кількості захворювань», - заявив Шмигаль.
За його прогнозом, поточний карантин, який був введений до кінця лютого і передбачає зонування, продовжать до кінця березня.
12:13: Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
09:47: У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків
09:06: Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні
08:29: В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.