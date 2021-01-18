Влада більше не мучитиме українців локдауном

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 11:38

Натомість всі житимуть у «помаранчевій зоні».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, прем’єр України Денис Шмигаль заявив, що продовжувати локдаун після 24 січня ніхто не буде. За його словами, для цього немає необхідності.

Натомість в країні діятимуть обмеження «помаранчевої зони».

«Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які б не дозволили нашій медичній системі справлятися з потоком хворих. Але навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період в році зробити найм'якший в Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, яка починається, і в лютому не допустити великої кількості захворювань», - заявив Шмигаль.

За його прогнозом, поточний карантин, який був введений до кінця лютого і передбачає зонування, продовжать до кінця березня.