Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки 12:13
Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху» 10:21
У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків 09:47
Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні 09:06
В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих 08:29
Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці 18:18
Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках 17:08
Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус 16:33
4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 10:07
Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу 09:40
Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp 08:39
Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку 08:05
Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину 11:27
Значного покращення не відбудеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, Кабмін затвердив нову ціну на газ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що гранична ціна на газ для населення буде на рівні 6,99 грн за куб.
«Така ціна буде діяти до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дозволить знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%», - запевнив Шмигаль.
Він додав, що ціна нижча на 1,5 грн за куб від ціни, що була в 2018-2019 роках. За словами міністра, середня платіжка для українців буде на 500 гривень меншою і складе приблизно 40% від мінімальної зарплати. Українці такому ходу подій не зраділи. В результаті в країні пообіцяли продовжити протести.
12:13: Колишній український депутат розлучився вдруге за останні три роки
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
09:47: У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків
09:06: Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні
08:29: В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.