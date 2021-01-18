Аня Мартинюк 18 січня 2021, 11:10

Значного покращення не відбудеться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, Кабмін затвердив нову ціну на газ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що гранична ціна на газ для населення буде на рівні 6,99 грн за куб.

«Така ціна буде діяти до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дозволить знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%», - запевнив Шмигаль.

Він додав, що ціна нижча на 1,5 грн за куб від ціни, що була в 2018-2019 роках. За словами міністра, середня платіжка для українців буде на 500 гривень меншою і складе приблизно 40% від мінімальної зарплати. Українці такому ходу подій не зраділи. В результаті в країні пообіцяли продовжити протести.