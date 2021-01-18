Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Кабмін затвердив нову ціну на газ
  • Україна поспішила дати ООН понад $1,6 млн
  • Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину

Кабмін затвердив нову ціну на газ

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 11:10
Версія для друку
Кабмін затвердив нову ціну на газ

Значного покращення не відбудеться. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 січня, Кабмін затвердив нову ціну на газ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що гранична ціна на газ для населення буде на рівні 6,99 грн за куб.

«Така ціна буде діяти до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дозволить знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%», - запевнив Шмигаль.

Він додав, що ціна нижча на 1,5 грн за куб від ціни, що була в 2018-2019 роках. За словами міністра, середня платіжка для українців буде на 500 гривень меншою і складе приблизно 40% від мінімальної зарплати. Українці такому ходу подій не зраділи. В результаті в країні пообіцяли продовжити протести.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції