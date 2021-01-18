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Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 10:21
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Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»

У Москві почали шукати гумористів. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що російський канал "СТС" вирішив запустити франшизу українського шоу «Ліга Сміху», яке належить студії «Квартал 95». Відомо, що 25 січня у Москві стартує кастинг учасників шоу.

Нагадаємо, гумористичне шоу "Ліга Сміху" з’явилось у 2015 році. Володимир Зеленський, будучи ще гумористом, вів шоу з 2015 до 2019 року. Відомо, що російський телеканал подав заявку на реєстрацію товарного знаку «Ліга сміху» у 2019 році.

 

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