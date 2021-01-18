Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху» 10:21
У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків 09:47
Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні 09:06
В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих 08:29
Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці 18:18
Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках 17:08
Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус 16:33
4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 10:07
Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу 09:40
Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp 08:39
Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку 08:05
Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину 11:27
Вітренко запропонував відновити експорт російського газу 10:47
Стало відомо, чим американцям не сподобався незалежний Telеgram.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що американська НКО "Коаліція за вільний Інтернет" подала позов до окружного суду Північної Каліфорнії. А саме проти технологічного гіганта Apple.
Так, від Apple вимагають видалити месенджер Telegram, який почав стрімко набирати популярність після того, як WhatsApp вирішив ділитися персональними даними користувачів з посторонніми людьми, з магазину додатків.
У The Washington Post зазначили, що НКО "Коаліція за вільний Інтернет" стверджує, що керівництво Telegram не вживало заходів щодо користувачів, які поширювали повідомлення екстремістського характеру напередодні заворушень в Капітолії.
10:21: Російський канал транслюватиме українську версію шоу «Ліга сміху»
09:47: У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків
09:06: Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні
08:29: В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих
18:18: Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.