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У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 09:47
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У США через суд просять Apple видалити Telеgram з магазину додатків

Стало відомо, чим американцям не сподобався незалежний Telеgram.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що американська НКО "Коаліція за вільний Інтернет" подала позов до окружного суду Північної Каліфорнії. А саме проти технологічного гіганта Apple.

Так, від Apple вимагають видалити месенджер Telegram, який почав стрімко набирати популярність після того, як WhatsApp вирішив ділитися персональними даними користувачів з посторонніми людьми, з магазину додатків.

У The Washington Post зазначили, що НКО "Коаліція за вільний Інтернет" стверджує, що керівництво Telegram не вживало заходів щодо користувачів, які поширювали повідомлення екстремістського характеру напередодні заворушень в Капітолії.

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