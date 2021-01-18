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До громадян України прибув посол Андрій Сибіга.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав врятованих українських моряків. Мова йде про представників членів екіпажу, які були на судні Arvin. Останнє зазнало аварії біля берегів Туреччини 17 січня.
Наразі врятовані моряки знаходяться в лікарні турецького міста Бартин.
«Посол спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків з судна "Arvin" в лікарні міста Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували турецькій стороні за всебічне сприяння», - відзначили у прес-службі посольства.
Посол України Andrij Sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні...Опубликовано Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці Воскресенье, 17 января 2021 г.
Нагадаємо, повідомленні про затонулий у Чорному морі суховантаж "Arvin" надійшло близько 13:00. На борту було 12 членів екіпажу – 10 українців та 2 громадян РФ. Врятувати вдалось 5 українців та 1 росіянина. Ще 4 українців загинули. Пошуки інших моряків триває.
Серед українців, які вижили 24-річний Геннадій Кравченко, 20-річний Владислав Затерка, 51-річний Олександр Перкатий, 35-річний Віталій Мережко і 23-річний Віталій Качур. Серед загиблих українців Анатолій Савостин, Сергій Сибільов, Владислав Остапенко, Андрій Мельниченко.
За попередніми даними, судно зламалося через негоду. Експерти ж відзначили, що судну 46 років і воно давно повинно було бути на пенсії.
09:06: Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні
08:29: В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих
18:18: Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці
17:08: Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках
16:33: Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус
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