Розкол Arvin – Врятованих українців відвідали в турецькій лікарні

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 09:06

До громадян України прибув посол Андрій Сибіга.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав врятованих українських моряків. Мова йде про представників членів екіпажу, які були на судні Arvin. Останнє зазнало аварії біля берегів Туреччини 17 січня.

Наразі врятовані моряки знаходяться в лікарні турецького міста Бартин.

«Посол спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків з судна "Arvin" в лікарні міста Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували турецькій стороні за всебічне сприяння», - відзначили у прес-службі посольства.

Посол України Andrij Sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні... Опубликовано Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці Воскресенье, 17 января 2021 г.

Нагадаємо, повідомленні про затонулий у Чорному морі суховантаж "Arvin" надійшло близько 13:00. На борту було 12 членів екіпажу – 10 українців та 2 громадян РФ. Врятувати вдалось 5 українців та 1 росіянина. Ще 4 українців загинули. Пошуки інших моряків триває.

Серед українців, які вижили 24-річний Геннадій Кравченко, 20-річний Владислав Затерка, 51-річний Олександр Перкатий, 35-річний Віталій Мережко і 23-річний Віталій Качур. Серед загиблих українців Анатолій Савостин, Сергій Сибільов, Владислав Остапенко, Андрій Мельниченко.

За попередніми даними, судно зламалося через негоду. Експерти ж відзначили, що судну 46 років і воно давно повинно було бути на пенсії.