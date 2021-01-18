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В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 18 січня 2021, 08:29
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В Україні значно поменшало нових коронавірусних хворих

Все через меншу кількість тестувань. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 січня, міністр Максим Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу було проведено всього 13 247 тестів, замість приблизно 50 тисяч. В результаті було виявлено всього 3 034 нових хворих на COVID-19.

З них 107 дітей та 87 медпрацівників. Також за минулу добу померли 67 пацієнтів.

«За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 163 716 осіб; одужало – 871 196 осіб; летальних випадків – 20 869; проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388», - уточнив міністр.

3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 17 января 2021 г.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській області - 323, м. Київ - 301, Запорізькій області - 266, Київській області - 240 та Дніпропетровській області – 220.

 

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