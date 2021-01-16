Україна поспішила дати ООН понад $1,6 млн

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 19:07

Україна стала першою країною, яка внесла внесок до бюджету ООН наперед.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що Україна першою внесла понад 1,6 млн доларів статутного внеску для ООН за 2021 рік. Такого не робила жодна держава. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Україна стала першою державою-членом Організації Об'єднаних Націй, яка своєчасно і в повному обсязі оплатила в 2021 році свій статутний внесок до регулярного бюджету ООН, очоливши символічний почесний список відповідальних контрибуторів. Зазначений факт красномовно вказує на провідне місце ООН у зовнішній політиці України», - йдеться у повідомленні.

До слова, суму для України нарахував Секретаріат ООН. Так, 1 648 758 доларів – це 0,057% від загального обсягу витрат регулярного бюджету організації.