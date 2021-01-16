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Австрійці почали протестувати проти локдауну

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 18:44
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Австрійці почали протестувати проти локдауну

Протести пройшли у Відні. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що у Відні тисячі австрійців влаштували протест проти локдауну. Невдоволені люди рухались по кільцевій дорозі навколо центрального району Відня.

Як відомо, локдаун в Австрії діє до 24 січня, однак влада націлилась його продовжити. В результаті австрійці обурились таким ходом подій.

 

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