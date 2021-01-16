Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 18:18

Сім’я творця Microsoft має 269 тисяч акрів землі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Білл та Мелінда Гейтс володіють 269 тисячами акрів землі у різних американських штатах. Це понад тисячу квадратних кілометрів. Таку інформацію навело видання The Land Report.

Так, Гетси виявились найбільшими землевласниками у США. Уточнюється, що шматок землі Гейтси мають в 19 штатах. Для купівлі такої вражаючої кількості землі підприємець витратив декілька років.

До слова, найбільші земельні ділянки Гейтса знаходяться в Луїзіані - 280 кв. км, Арканзасі - 194 кв. км, Небрасці - 83 кв. км. Тим не менше, як саме Гейтс планує використовувати землю, поки неясно.