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Сім’я творця Microsoft має 269 тисяч акрів землі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Білл та Мелінда Гейтс володіють 269 тисячами акрів землі у різних американських штатах. Це понад тисячу квадратних кілометрів. Таку інформацію навело видання The Land Report.
Так, Гетси виявились найбільшими землевласниками у США. Уточнюється, що шматок землі Гейтси мають в 19 штатах. Для купівлі такої вражаючої кількості землі підприємець витратив декілька років.
До слова, найбільші земельні ділянки Гейтса знаходяться в Луїзіані - 280 кв. км, Арканзасі - 194 кв. км, Небрасці - 83 кв. км. Тим не менше, як саме Гейтс планує використовувати землю, поки неясно.
18:18: Білл Гейтс виявився найбільшим землевласником в Америці
17:08: Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках
16:33: Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус
10:07: 4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
09:40: Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу
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