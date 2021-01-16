В Україні створять нову онлайн-платформу

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Вона матиме назву Е-демократія.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Україні планують нову онлайн-платформу під назвою Е-демократія. Вона запрацює до кінця 2021 року. Національна платформа електронної демократії «Взаємодія» призначена для комунікації громадян з органами державної влади.
Заступник міністра цифровий трансформації Людмила Рябчинська зазначила, що завдяки новій платформі люди зможуть долучатись до прийняття важливих рішень.
Зокрема, українці зможуть взяти участь в конкурсах, приєднається до петицій і різних взаємодій з виконавчими органами влади. Очікується, що в період 2021-2023 року на Е-дмократії з’являться електронні звернення, запити та відповіді.
17:08: Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках
16:33: Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус
10:07: 4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
09:40: Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу
08:39: Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp
08:05: Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку
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