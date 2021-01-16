В Україні створять нову онлайн-платформу

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 17:43

Вона матиме назву Е-демократія.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні планують нову онлайн-платформу під назвою Е-демократія. Вона запрацює до кінця 2021 року. Національна платформа електронної демократії «Взаємодія» призначена для комунікації громадян з органами державної влади.

Заступник міністра цифровий трансформації Людмила Рябчинська зазначила, що завдяки новій платформі люди зможуть долучатись до прийняття важливих рішень.

Зокрема, українці зможуть взяти участь в конкурсах, приєднається до петицій і різних взаємодій з виконавчими органами влади. Очікується, що в період 2021-2023 року на Е-дмократії з’являться електронні звернення, запити та відповіді.