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Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 17:08
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Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках

Препарат буде доволі доступним. 

Новину передає «Преса України». 

Народний депутат України Михайло Радуцький виступив в ефірі Радіо Свобода. Він розповів, скільки коштуватиме вакцина для українців, які вирішать отримати препарат у приватних клініках.

За його даними, якщо відбудеться закупка препарату у фірми «Лекхім» за $17,8, то приватні клініки докинуть до вартості приблизно 200 гривень. Він пояснив, що це пов’язано з необхідністю надати кабінет, де буде проходити вакцинація, плюс послуги медсестри та консультація лікаря.

Радуцький додав, що вартість вакцини становитиме приблизно 700-750 гривень за дозу.

 

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