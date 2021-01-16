Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 16:33

Виключень не буде.

Новину передає «Преса України».

З наступного тижня, а саме з 18 січня, Велика Британія вимагатиме від усіх мандрівників негативний тест на коронавірус. Це правило поширюється на громадян абсолютно всіх країн світу.

За даними видання BBC, яке посилається на прем’єр-міністра Бориса Джонсона, такий крок має на меті «захиститися від ще невиявлених штамів коронавірусу».

Також залишається чинним правило, коли після прибуття в країну мандрівники відбувають десятиденну самоізоляцію. На п’ятий день самоізоляції можна здати тест на коронавірус. Якщо він виявиться негативним, то особа може більше не знаходитися на обсервації.