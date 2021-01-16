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Виключень не буде.
Новину передає «Преса України».
З наступного тижня, а саме з 18 січня, Велика Британія вимагатиме від усіх мандрівників негативний тест на коронавірус. Це правило поширюється на громадян абсолютно всіх країн світу.
За даними видання BBC, яке посилається на прем’єр-міністра Бориса Джонсона, такий крок має на меті «захиститися від ще невиявлених штамів коронавірусу».
Також залишається чинним правило, коли після прибуття в країну мандрівники відбувають десятиденну самоізоляцію. На п’ятий день самоізоляції можна здати тест на коронавірус. Якщо він виявиться негативним, то особа може більше не знаходитися на обсервації.
17:08: Озвучена вартість вакцини від коронавірусу в українських приватних клініках
16:33: Велика Британія проситиме від усіх мандрівників результат тесту на коронавірус
10:07: 4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
09:40: Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу
08:39: Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp
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