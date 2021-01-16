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Київ зайняв 7 місце з 25.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що одразу чотири українських міста увійшли в рейтинг топ-25 міст світу з найбільшими заторами. Мова йде про рейтинг Traffic Index 2020, який щорічно складає компанія TomTom.
Отож, це Київ, Одеса, Харків і Дніпро, які розмістилися на 7, 11, 13 та 22 сходинці відповідно.
10:07: 4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
09:40: Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу
08:39: Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp
08:05: Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку
11:27: Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину
10:47: Вітренко запропонував відновити експорт російського газу
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