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4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 10:07
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4 міста України увійшли в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами

Київ зайняв 7 місце з 25.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що одразу чотири українських міста увійшли в рейтинг топ-25 міст світу з найбільшими заторами. Мова йде про рейтинг Traffic Index 2020, який щорічно складає компанія TomTom.

Отож, це Київ, Одеса, Харків і Дніпро, які розмістилися на 7, 11, 13 та 22 сходинці відповідно.

  

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