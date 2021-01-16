Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 09:40

Ольга Голубовська зазначила, що українці почали занадто прискіпливо розбирати свої результати аналізів.

Новину передає «Преса України».

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила у соцмережі, що українці занадто налякані пандемією коронавірусу. За її словами, копання в медичних подробицях тільки підсилює страх і напругу.

Тому вона закликала людей довіряти професіоналам і не намагатися розібратися у результатах своїх аналізів.

«Тепер будь-який порядний чоловік з позитивним ПЛР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клінічних проявів) обов'язково повинен знати свій рівень С-реактивного білка, лімфоцитів, горезвісних феритину з інтерлейкіну і прокальцитоніну. І якщо ці показники змінені, то ніякі наші вмовляння про те, що нічого страшного, що це не корелює з клінікою і нормально для даного періоду хвороби - порожній звук», - розповіла вона.

Насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы, абсолютно не доверяющие никому и потому живущие по... Опубликовано Olga Golubovskaya Пятница, 15 января 2021 г.

Лікарка нагадала, що діагноз ставиться за сукупністю клініко-лабораторних даних з урахуванням особливостей перебігу захворювання. Вона також порадила залишити головний біль лікарям.