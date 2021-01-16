Українська лікарка закликала людей не тривожитись сильно з приводу коронавірусу

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Ольга Голубовська зазначила, що українці почали занадто прискіпливо розбирати свої результати аналізів.
Новину передає «Преса України».
Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила у соцмережі, що українці занадто налякані пандемією коронавірусу. За її словами, копання в медичних подробицях тільки підсилює страх і напругу.
Тому вона закликала людей довіряти професіоналам і не намагатися розібратися у результатах своїх аналізів.
«Тепер будь-який порядний чоловік з позитивним ПЛР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клінічних проявів) обов'язково повинен знати свій рівень С-реактивного білка, лімфоцитів, горезвісних феритину з інтерлейкіну і прокальцитоніну. І якщо ці показники змінені, то ніякі наші вмовляння про те, що нічого страшного, що це не корелює з клінікою і нормально для даного періоду хвороби - порожній звук», - розповіла вона.
Насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы, абсолютно не доверяющие никому и потому живущие по...Опубликовано Olga Golubovskaya Пятница, 15 января 2021 г.
Лікарка нагадала, що діагноз ставиться за сукупністю клініко-лабораторних даних з урахуванням особливостей перебігу захворювання. Вона також порадила залишити головний біль лікарям.
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