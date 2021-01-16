В Україні 7729 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 09:18

Свіжу статистику представив очільник МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив на сторінці у Facebook свіжу статистику щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу смертоносний вірус виявили у 7 729 осіб, одужати вдалось 9 792 пацієнтам.

За минулу добу було проведено 48 700 тестів на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях», - уточнив він.

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 15 января 2021 г.

Також відомо, що за минулу добу померли 144 людини.