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Схожа політика спостерігається й в Ірані.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, Анкара намагається переконати мільйони громадян перейти на месенджер Havelsan замість WhatsApp, який нещодавно оголосив про зміну політики конфіденційності. Вона передбачає «злив» персональних даних для Фейсбуку.
Тим часом турецькі правозахисні організації та ЗМІ наголошують, що турецька влада може скористатися скандалом з WhatsApp й почати стежити за своїми громадянами завдяки Havelsan.
До слова, турецький крок збігається з подібними кроками Ірану щодо побудови «національного Інтернету», що дозволяє владі посилити контроль за використанням Інтернету під приводом опору західній пропаганді.
08:39: Туреччина агітує своїх громадян відмовитись від WhatsApp
08:05: Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку
11:27: Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину
10:47: Вітренко запропонував відновити експорт російського газу
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
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