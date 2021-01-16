Адміністрація Трампа додала Xiaomi до чорного санкційного списку

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Проти компанії діятимуть санкції.
Новину передає «Преса України».
Напередодні інавгурації нового президента США чинний лідер країни Дональд Трамп дав добро розширенню санкцій проти Китаю. Так, до так званого чорного списку потрапила корпорація Xiaomi.
Це означає, що в США ніхто не зможе інвестувати в Xiaomi, а той, хто володіє акціями Xiaomi, буде змушений продати їх.
Згідно з даними Міністерства оборони СШа, Xiaomi налагодила прямі зв'язки з китайським урядом та армією, поведінка яких вважається серйозною шкодою для інтересів країни.
Для Xiaomi збиток буде серйозним, оскільки це одна з найбільш швидкозростаючих компаній за останні роки, яка дедалі більше розповсюджується на Заході. Тепер же вона знаходиться на одному рівні з Huawei та іншими китайськими компаніями, включаючи DJI, SenseTime та SMIC, які страждають від американських санкцій.
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