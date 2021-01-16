Землетрус в Індонезії – Кількість жертв зросла до 44

Аня Мартинюк 16 січня 2021, 07:34

У Мережі з’явилися відео з місця події.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що нічний землетрус, який сколихнув острів Сулавесі в Індонезії, спричинив зсуви, завдав серйозних ушкоджень будівлям та змусив людей тікали з домів у нічну темряву.

Щонайменше 44 людей загинули, ще понад 200 отримали травми. Тим не менше, пошуково-рятувальна операція триває.

Землетрус магнітудою 6,2 був сконцентрований в 36 кілометрах на південь від району Мамуджу провінції Західне Сулавесі, на глибині 18 кілометрів. Про це повідомляє Геологічна служба США.