Землетрус в Індонезії – Кількість жертв зросла до 44

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У Мережі з’явилися відео з місця події.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що нічний землетрус, який сколихнув острів Сулавесі в Індонезії, спричинив зсуви, завдав серйозних ушкоджень будівлям та змусив людей тікали з домів у нічну темряву.
Щонайменше 44 людей загинули, ще понад 200 отримали травми. Тим не менше, пошуково-рятувальна операція триває.
Землетрус магнітудою 6,2 був сконцентрований в 36 кілометрах на південь від району Мамуджу провінції Західне Сулавесі, на глибині 18 кілометрів. Про це повідомляє Геологічна служба США.
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