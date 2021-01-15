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Світлана Крюкова надихнулась скандалом з вакцинацією проти коронавірусу української еліти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила картину, яку запропонувала придбати. Так, на своїй сторінці у соцмережі вона показала роботу, виконано олією. Політичний шедевр має назву «Операція: вакцинація!».
«Стартова ціна 700 у.о. Ставки в коментарях або в личку. Фінал о 15.00 Картина заряджена на антитіла!» - зазначила вона.
Выставляю на аукцион картину Масло, холст «Операция: вакцинация!» Стартовая цена 700 у.е. Ставки в комментариях или в личку Финал в 15.00 Картина заряжена на антитела!Опубликовано Svetlana Kryukova Пятница, 15 января 2021 г.
На картині можна побачити голову СБУ Івана Баканова, «слугу народу» Юрія Корявченова, засновника клініки «Борис» Михайла Радуцького, організатора вакцинації еліти вакциною проти коронавірусу Романа Гольдмана та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
11:27: Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину
10:47: Вітренко запропонував відновити експорт російського газу
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
09:00: В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки
08:28: В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
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