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Свою позицію він обґрунтував.
Новину передає «Преса України».
Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко зазначив у соцмережі, що він вітає газовий план, який може вирішити кризу з енергоносіями. Варто зазначити, що в одному з пунктів плану пропонується відновити поставки російського газу, що знизить ціну на газ на оптовому ринку.
«За дорученням Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр). Це рішення буде мати тимчасовий характер - на час карантинних заходів. У той же час нам потрібно системне вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів уразливості споживачів тощо», - зазначив він.
Ринок газу Як ви вже знаєте, на доручення Прем’єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке...Опубликовано Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Четверг, 14 января 2021 г.
Також Вітренко згадав про закиди в його бік про «зраду», а саме за пропозицію купувати російський газ. Він уточнив, що газ можна купувати не у Газпрому, а в інших компаній.
11:27: Заряджена на антитіла – Відома журналістка представила чергову політичну картину
10:47: Вітренко запропонував відновити експорт російського газу
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
09:00: В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки
08:28: В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
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