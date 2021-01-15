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Вітренко запропонував відновити експорт російського газу

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 10:47
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Вітренко запропонував відновити експорт російського газу

Свою позицію він обґрунтував.  

Новину передає «Преса України».

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко зазначив у соцмережі, що він вітає газовий план, який може вирішити кризу з енергоносіями. Варто зазначити, що в одному з пунктів плану пропонується відновити поставки російського газу, що знизить ціну на газ на оптовому ринку.

«За дорученням Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр). Це рішення буде мати тимчасовий характер - на час карантинних заходів. У той же час нам потрібно системне вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів уразливості споживачів тощо», - зазначив він.

Ринок газу Як ви вже знаєте, на доручення Прем’єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке...

Опубликовано Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Четверг, 14 января 2021 г.

Також Вітренко згадав про закиди в його бік про «зраду», а саме за пропозицію купувати російський газ. Він уточнив, що газ можна купувати не у Газпрому, а в інших компаній.

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