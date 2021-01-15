Озвучена груднева зарплата генпрокурора Венедіктової

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 10:08

Тепер 42-річній Венедіктовій повинно вистачити грошей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, генпрокурор України Ірина Венедіктова заробила у грудні 122 238 гривень. Як відомо, оклад 42-річної Венедіктової складає 69 681 гривню.

Такі дані журналістам надали в Офісі генерального прокурора. Уточнюється, що 52,5 тисяч гривень склали надбавки і премії. Тим не менше, скільки Венедіктова отримала на руки після відрахування податків та зборів, не зазначається.

До слова, під час першого весняного карантину зарплату Венедіктовій урізали до 38 000 гривен. В результаті вона поскаржилась, що їй цих грошей не вистачає.

Нагадаємо також, у грудні минулого року чоловік Венедіктової, Денис Колесник, звільнився з роботи. Він був заступником начальника департаменту кіберполіції. В результаті він отримав 774 тисячі гривень фін допомоги. Після цього він поновився на роботі.