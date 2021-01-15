Озвучена груднева зарплата генпрокурора Венедіктової

У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників 09:29
В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки 09:00
В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус 08:28
Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації 13:39
Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень 13:04
ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації 12:35
ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму 11:58
Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів 11:16
Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі 10:39
Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну 09:55
Не даремно мітингувала – Полякова добудувала новий об'єкт біля маєтку 09:09
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні 08:35
Тепер 42-річній Венедіктовій повинно вистачити грошей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, генпрокурор України Ірина Венедіктова заробила у грудні 122 238 гривень. Як відомо, оклад 42-річної Венедіктової складає 69 681 гривню.
Такі дані журналістам надали в Офісі генерального прокурора. Уточнюється, що 52,5 тисяч гривень склали надбавки і премії. Тим не менше, скільки Венедіктова отримала на руки після відрахування податків та зборів, не зазначається.
До слова, під час першого весняного карантину зарплату Венедіктовій урізали до 38 000 гривен. В результаті вона поскаржилась, що їй цих грошей не вистачає.
Нагадаємо також, у грудні минулого року чоловік Венедіктової, Денис Колесник, звільнився з роботи. Він був заступником начальника департаменту кіберполіції. В результаті він отримав 774 тисячі гривень фін допомоги. Після цього він поновився на роботі.
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
09:00: В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки
08:28: В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
13:04: Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.