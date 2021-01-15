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У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 09:29
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У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників

Польські прикордонники підбили підсумки 2020 року. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що у минулому році польські прикордонники не пустили до себе 24,6 тисяч осіб, які прямували в країну з території України.

Такі дані навели в Прикордонній службі Польщі. Відомо, що ще 121 людина намагалась перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Варто зазначити, що в порівнянні з 2019 роком кількість відмов знизилась більш ніж удвічі. А саме з 60 112 до 24 617 осіб. Також у 2019 році поза пунктами пропуску намагались пройти 158 осіб.

 

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