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Польські прикордонники підбили підсумки 2020 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що у минулому році польські прикордонники не пустили до себе 24,6 тисяч осіб, які прямували в країну з території України.
Такі дані навели в Прикордонній службі Польщі. Відомо, що ще 121 людина намагалась перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Варто зазначити, що в порівнянні з 2019 роком кількість відмов знизилась більш ніж удвічі. А саме з 60 112 до 24 617 осіб. Також у 2019 році поза пунктами пропуску намагались пройти 158 осіб.
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
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