У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 09:29

Польські прикордонники підбили підсумки 2020 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що у минулому році польські прикордонники не пустили до себе 24,6 тисяч осіб, які прямували в країну з території України.

Такі дані навели в Прикордонній службі Польщі. Відомо, що ще 121 людина намагалась перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Варто зазначити, що в порівнянні з 2019 роком кількість відмов знизилась більш ніж удвічі. А саме з 60 112 до 24 617 осіб. Також у 2019 році поза пунктами пропуску намагались пройти 158 осіб.