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Експерти не виключають, що десяток яєць коштуватиме 40 гривень.
Новину передає «Преса України».
Експерт Асоціації тваринників України Ірина Бойко заявила, що роздрібна ціна на яйця може досягти 40 гривень за десяток.
«Можна орієнтуватися на те, що в зимові місяці ціна буде коливатися все-таки в районі близько 40 гривень за 10 штук», - зазначила вона.
За її словами, спрогнозувати, як змінюватиметься цей ринок, важко. Однак ціна на яйця впродовж зими навряд чи знизиться. Як відомо, в Україні зросла ціна на корм для птиці на тлі неврожаю.
09:29: У 2020 році Польща не пустила до себе з України майже 25 тисяч мандрівників
09:00: В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки
08:28: В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
13:04: Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
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