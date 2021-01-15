В Україні ціна на яйця може дістатись нової психологічної позначки

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 09:00

Експерти не виключають, що десяток яєць коштуватиме 40 гривень.

Новину передає «Преса України».

Експерт Асоціації тваринників України Ірина Бойко заявила, що роздрібна ціна на яйця може досягти 40 гривень за десяток.

«Можна орієнтуватися на те, що в зимові місяці ціна буде коливатися все-таки в районі близько 40 гривень за 10 штук», - зазначила вона.

За її словами, спрогнозувати, як змінюватиметься цей ринок, важко. Однак ціна на яйця впродовж зими навряд чи знизиться. Як відомо, в Україні зросла ціна на корм для птиці на тлі неврожаю.