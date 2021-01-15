В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 січня 2021, 08:28

Кількість хворих збільшилась на 8199 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 15 січня в Україні 1 146 963 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили 8199 нових хворих на COVID-19. З них 236 дітей та 315 медпрацівників.

На жаль, за минулу добу померли 166 пацієнтів. За весь період спостереження - 20 542 людини. За даними міністра МОЗ Максима Степанова, за минулу добу було проведено 49 596 тестів на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях», - уточнив він.

Нагадаємо, в Україні до 24 січня діє локдаун.