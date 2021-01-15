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Кількість хворих збільшилась на 8199 осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на 15 січня в Україні 1 146 963 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили 8199 нових хворих на COVID-19. З них 236 дітей та 315 медпрацівників.
На жаль, за минулу добу померли 166 пацієнтів. За весь період спостереження - 20 542 людини. За даними міністра МОЗ Максима Степанова, за минулу добу було проведено 49 596 тестів на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях», - уточнив він.
Нагадаємо, в Україні до 24 січня діє локдаун.
08:28: В Україні спостерігається значний приріст хворих на коронавірус
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
13:04: Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
11:58: ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму
11:16: Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів
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