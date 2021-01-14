Українцям змінили правила в’їзду в США

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 14:09

Стало відомо, що змінилось.

Новину передає «Преса України».

Посольство України в США повідомило, що українці, які прямують в Штати, будуть повинні демонструвати негативний тест на коронавірус. А саме з 26 січня 2021 року.

«Шановні громадяни України, які подорожують в США! Повідомляємо, що з 26 січня 2021 року набувають чинності нові правила карантину для іноземних громадян, які подорожують в США. Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом трьох днів до запланованої подорожі», - йдеться в повідомленні.

Документ необхідно пред’являти в паперовому або електронному вигляді для авіакомпанії. Також мандрівникам рекомендують здавати повторно тест на коронавірус в США на 3-5 день після прильоту та дотримуватися семиденної самоізоляції.