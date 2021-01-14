Українцям змінили правила в’їзду в США

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Стало відомо, що змінилось.
Новину передає «Преса України».
Посольство України в США повідомило, що українці, які прямують в Штати, будуть повинні демонструвати негативний тест на коронавірус. А саме з 26 січня 2021 року.
«Шановні громадяни України, які подорожують в США! Повідомляємо, що з 26 січня 2021 року набувають чинності нові правила карантину для іноземних громадян, які подорожують в США. Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом трьох днів до запланованої подорожі», - йдеться в повідомленні.
Документ необхідно пред’являти в паперовому або електронному вигляді для авіакомпанії. Також мандрівникам рекомендують здавати повторно тест на коронавірус в США на 3-5 день після прильоту та дотримуватися семиденної самоізоляції.
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
13:04: Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
11:58: ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму
11:16: Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів
10:39: Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі
09:55: Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну
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