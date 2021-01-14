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Паспорти будуть у вигляді QR-коду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що у Польщі будуть видавати паспорти вакцинації. Мова йде про паспорти для вакцинованих проти коронавірусу. Паспорт буде представлений у вигляді QR-коду після другої дози вакцини.
Зокрема, відповідну пропозицію включили в національну програму імунізації Польщі. Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Анна Голавська уточнила, що підтвердження надходитиме у вигляді QR-коду. Код можна завантажити з особистого кабінету на сайті уряду або облікового запису системи охорони здоров'я.
«Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який буде підтверджувати, що людина була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди», - заявила вона.
Зокрема, щеплені люди користуватимуться послугами охорони здоров'я без додаткового тестування. Також не доведеться іти на самоізоляцію у випадку контакту з хворою на коронавірус людиною.
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
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