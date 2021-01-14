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Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що Кабмін дав добро підняттю ціни на українські ігристі вина, вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані). А саме з 9 грн до 109 грн за пляшку об'ємом 0,7-0,75 літра.
«В результаті виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований, продукт», - розповів глава Мінекономіки Ігор Петрашко.
За його словами, наразі ж українські виробники програють імпортним. Так, українські виробники втратили 40% ринку ігристих вин.
13:39: Особливі права для вакцинованих – Польща готова видавати паспорти вакцинації
13:04: Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
11:58: ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму
11:16: Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів
10:39: Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі
09:55: Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну
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