Звичка піднімати – Кабмін додав до вартості ігристого 20 гривень

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 13:04

Стало відомо, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що Кабмін дав добро підняттю ціни на українські ігристі вина, вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані). А саме з 9 грн до 109 грн за пляшку об'ємом 0,7-0,75 літра.

«В результаті виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований, продукт», - розповів глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

За його словами, наразі ж українські виробники програють імпортним. Так, українські виробники втратили 40% ринку ігристих вин.