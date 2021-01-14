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Такі документи будуть необхідні для мандрівників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, ВООЗ розгляне питання введення паспортів вакцинації від коронавірусу. Це питання знаходиться на порядку денному надзвичайного комітету ВООЗ.
Старший фахівець відділу імунізації Європейського бюро ВООЗ Олег Бенеш уточнив, що такі паспорти будуть необхідні мандрівникам.
«З появою ефективних і безпечних вакцин проти коронавірусної інфекції ВООЗ вивчає питання і проблеми, пов'язані з вакцинацією міжнародних мандрівників. Хотілося б нагадати, що використання міжнародного сертифіката вакцинації і профілактики є питанням, регульованим міжнародними медико-санітарними правилами», - розповів він.
Варто зазначити, раніше українська влада заявляла, що розглядає можливість введення таких документів.
12:35: ВООЗ екстрено розгляне питання введення паспортів вакцинації
11:58: ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму
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