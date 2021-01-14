ЄСПЛ перейшов до розгляду справи України проти Росії щодо Криму

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 11:58

Про зрушення у питанні анексії Криму повідомив Денис Малюська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, міністр Мін’юсту Денис Малюська повідомив про першу проміжну перемогу у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини. Далі справа розглядатиметься по суті. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті. Нагадаю, у справі ми просимо суд визнати порушення Росією статті 2 (Право на життя), статті 3 (Заборона катування), статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (Право на справедливий суд), статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 9 (Свобода думки, совісті і релігії), статті 10 (Свобода вираження поглядів), статті 11 (Свобода зібрань та об’єднання), статті 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статтею 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статтею 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції», - уточнив міністр.

За його словами, Україна крок за кроком доводить факти агресії та злочинної поведінки РФ в Україні. Також Україна нагадує про те, що притання анексії Криму залишається одним з пріоритетних. Малюська додав, що ЄСПЛ підтвердив, що Росія мала ефективний контроль над півостровом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого «референдуму».