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Нардеп «Слуги народу» вказав на брехню збоку голови Нафтогазу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що ключова махінація з цінами на український газ полягає в формулюванні «собівартість видобутку».
«Глава Нафтогазу Коболєв заявляє, що ця собівартість - 250 дол за тисячу кубометрів. І, таким чином, виправдовує надвисокі ціни на газ для населення. Але ця цифра явно брехлива, тому що у ворожій Росії Газпром називає свою собівартість видобутку в 13-20 дол за тисячу кубометрів. Тобто, в 12-15 разів дешевше, ніж газ українського видобутку. Крім цього, не до кінця зрозумілим залишається обсяг імпортованого газу «з ЄС», за ціною європейських газових хабів», - написав народний обранець.
Дубінський нагадав, що згідно з даними Оператора ГТС, в минулому році імпорт газу з ЄС в Україну склав 15,9 млрд кубометрів, з яких 10,1 млрд кубів зайшли в підземні сховища в режимі «митного складу». А саме для подальшого реверсу в Європу.
«Таким чином, імпорт для внутрішнього споживання становить близько 5.8 млрд кубометрів газу. При річному споживанні в країні на рівні 30 млрд кубометрів - імпортна, тобто, не регульована складова в ціні газу не перевищує 20%. 80% ж відсотків ціни газу всередині країни визначаються НАК Нафтогаз. І в цих 80% величезні можливості для зниження вартості», - підсумував він.
Ключевая махинация с ценами на украинский газ заключается в формулировке «себестоимость добычи». Глава Нефтегаза...Опубликовано Александром Дубинским Четверг, 14 января 2021 г.
Нагадаємо, в Україні тривають газові тарифи. Люди незадоволені рекордним збільшенням ціни на газ.
11:16: Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів
10:39: Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі
09:55: Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну
09:09: Не даремно мітингувала – Полякова добудувала новий об'єкт біля маєтку
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