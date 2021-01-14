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Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 11:16
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Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів

Нардеп «Слуги народу» вказав на брехню збоку голови Нафтогазу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що ключова махінація з цінами на український газ полягає в формулюванні «собівартість видобутку». 

«Глава Нафтогазу Коболєв заявляє, що ця собівартість - 250 дол за тисячу кубометрів. І, таким чином, виправдовує надвисокі ціни на газ для населення. Але ця цифра явно брехлива, тому що у ворожій Росії Газпром називає свою собівартість видобутку в 13-20 дол за тисячу кубометрів. Тобто, в 12-15 разів дешевше, ніж газ українського видобутку. Крім цього, не до кінця зрозумілим залишається обсяг імпортованого газу «з ЄС», за ціною європейських газових хабів», - написав народний обранець.

Дубінський нагадав, що згідно з даними Оператора ГТС, в минулому році імпорт газу з ЄС в Україну склав 15,9 млрд кубометрів, з яких 10,1 млрд кубів зайшли в підземні сховища в режимі «митного складу». А саме для подальшого реверсу в Європу. 

«Таким чином, імпорт для внутрішнього споживання становить близько 5.8 млрд кубометрів газу. При річному споживанні в країні на рівні 30 млрд кубометрів - імпортна, тобто, не регульована складова в ціні газу не перевищує 20%. 80% ж відсотків ціни газу всередині країни визначаються НАК Нафтогаз. І в цих 80% величезні можливості для зниження вартості», - підсумував він.

Ключевая махинация с ценами на украинский газ заключается в формулировке «себестоимость добычи». Глава Нефтегаза...

Опубликовано Александром Дубинским Четверг, 14 января 2021 г.

Нагадаємо, в Україні тривають газові тарифи. Люди незадоволені рекордним збільшенням ціни на газ.

 

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