Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 11:16

Нардеп «Слуги народу» вказав на брехню збоку голови Нафтогазу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що ключова махінація з цінами на український газ полягає в формулюванні «собівартість видобутку».

«Глава Нафтогазу Коболєв заявляє, що ця собівартість - 250 дол за тисячу кубометрів. І, таким чином, виправдовує надвисокі ціни на газ для населення. Але ця цифра явно брехлива, тому що у ворожій Росії Газпром називає свою собівартість видобутку в 13-20 дол за тисячу кубометрів. Тобто, в 12-15 разів дешевше, ніж газ українського видобутку. Крім цього, не до кінця зрозумілим залишається обсяг імпортованого газу «з ЄС», за ціною європейських газових хабів», - написав народний обранець.

Дубінський нагадав, що згідно з даними Оператора ГТС, в минулому році імпорт газу з ЄС в Україну склав 15,9 млрд кубометрів, з яких 10,1 млрд кубів зайшли в підземні сховища в режимі «митного складу». А саме для подальшого реверсу в Європу.

«Таким чином, імпорт для внутрішнього споживання становить близько 5.8 млрд кубометрів газу. При річному споживанні в країні на рівні 30 млрд кубометрів - імпортна, тобто, не регульована складова в ціні газу не перевищує 20%. 80% ж відсотків ціни газу всередині країни визначаються НАК Нафтогаз. І в цих 80% величезні можливості для зниження вартості», - підсумував він.

Ключевая махинация с ценами на украинский газ заключается в формулировке «себестоимость добычи». Глава Нефтегаза... Опубликовано Александром Дубинским Четверг, 14 января 2021 г.

Нагадаємо, в Україні тривають газові тарифи. Люди незадоволені рекордним збільшенням ціни на газ.