Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 10:39

45-й президент США Дональд Трамп дуже цьому розлютився.

Новину передає «Преса України».

До завершення терміну президентства Дональда Трампа залишився тиждень, однак йому встигли оголосити імпічмент. Вдруге. Це став історичний момент у США. Як повідомили американські ЗМІ, Трамп дивився по телевізору, як він увійшов в історію, ставши першим президентом, якого двічі імпічментували. Перший імпічмент був оголошений 18 грудня 2019 року, коли Трампа звинуватили в «перевищенні повноважень», попросивши українську владу розслідувати діяльність сім'ї Джо Байдена.

Джерела, наближені до Трампа, заявили, що він дуже розлютився, спостерігаючи за тим, як деякі республіканці визнають свою вину щодо насильства в Капітолії. Так, 13 січня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент Трампу за роль в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.