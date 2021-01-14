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Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 10:39
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Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі

45-й президент США Дональд Трамп дуже цьому розлютився.  

Новину передає «Преса України».

До завершення терміну президентства Дональда Трампа залишився тиждень, однак йому встигли оголосити імпічмент. Вдруге. Це став історичний момент у США. Як повідомили американські ЗМІ, Трамп дивився по телевізору, як він увійшов в історію, ставши першим президентом, якого двічі імпічментували. Перший імпічмент був оголошений 18 грудня 2019 року, коли Трампа звинуватили в «перевищенні повноважень», попросивши українську владу розслідувати діяльність сім'ї Джо Байдена.

Джерела, наближені до Трампа, заявили, що він дуже розлютився, спостерігаючи за тим, як деякі республіканці визнають свою вину щодо насильства в Капітолії. Так, 13 січня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент Трампу за роль в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

 

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