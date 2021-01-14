Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну

Аня Мартинюк 14 січня 2021, 09:55

Люди залишили сотні гнівних коментарів під виправдальним постом Дениса Шмигаля.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль залишив на своїй сторінці у соцмережі пост, присвячений локдауну. Так, він вирішив дати відповідь на запитання: чи потрібно було запроваджувати локдаун або ж «карантин зимових канікул»?

«Більшість європейських країн пішли сценарієм запровадження локдауну в грудні, на новорічні свята, і зараз продовжують їх до кінця січня — початку лютого. Грудень — це найбільш активний з точку зору економіки місяць. Тому закрити країну на жорсткий карантин у грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж у січні, коли ділова активність суттєво падає», - зазначив він.

Шмигаль особливо наголосив, що в Україні значно м’якіші карантинні заходи, ніж у Європі. Інтернет-спільнота досить гостро відреагувала на пост прем’єра.

«Чому карантин не стосується Буковеля? Чи закони України там не діють? Все інше - пусті балачки», - поцікавилась інтернет-спільнота.

«Так, тільки Шмигаль "копіює" тільки те, що йому подобається, а не говорить про те як там людям, бізнесу допомагають під час лохдауну. І не піднімають ціни на газ і електроенергію!» - також з’явилось у коментарях.

«Скасувати всі пільгові тарифи на електроенергію, нічний тариф, на електроопалення в зиму, в локдаун, в карантин - ви там адекватні?» - також поцікавились українці.

«Щоб порівнювати з досвідом Європи потрібно для початку забезпечити "Європу" для людей а не для себе. Замість цього ви тупо намагаєтесь добити людей. Ви гірше Путіна ...», - додали небайдужі українці.

Багато в кого виникають запитання: чи потрібно було запроваджувати так званий «карантин зимових канікул»? ???? Більшість... Опубликовано Денис Шмигаль Среда, 13 января 2021 г.

Українці також закликали Шмигаля йти у відставку, дехто навіть залишив досить гнівні коментарі типу «зустріну – заріжу». Такж Шмигалю порадили уважно почитати коментарі до свого посту, щоб зрозуміти настрої українців.