Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів 11:16
Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі 10:39
Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну 09:55
Не даремно мітингувала – Полякова добудувала новий об'єкт біля маєтку 09:09
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні 08:35
Відомий «слуга народу» не зможе відкрити навіть гривневий рахунок у банку 11:15
Біля Львова досі не прибрали звалище з тестами на СНІД та сифіліс 10:47
Влада вирішила добити українців сумами в платіжках за комуналку – Рабінович 10:09
Премія за ефективність роботи та доведення до збитків Нафтогазу – Зеленському задали питання щодо Вітренка 08:22
Українці в Дубаї – Стало відомо, хто з селебріті обрав собі розкішний курорт 07:04
Туреччина готова розпочати вакцинацію проти коронавірусу 06:34
Люди залишили сотні гнівних коментарів під виправдальним постом Дениса Шмигаля.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль залишив на своїй сторінці у соцмережі пост, присвячений локдауну. Так, він вирішив дати відповідь на запитання: чи потрібно було запроваджувати локдаун або ж «карантин зимових канікул»?
«Більшість європейських країн пішли сценарієм запровадження локдауну в грудні, на новорічні свята, і зараз продовжують їх до кінця січня — початку лютого. Грудень — це найбільш активний з точку зору економіки місяць. Тому закрити країну на жорсткий карантин у грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж у січні, коли ділова активність суттєво падає», - зазначив він.
Шмигаль особливо наголосив, що в Україні значно м’якіші карантинні заходи, ніж у Європі. Інтернет-спільнота досить гостро відреагувала на пост прем’єра.
«Чому карантин не стосується Буковеля? Чи закони України там не діють? Все інше - пусті балачки», - поцікавилась інтернет-спільнота.
«Так, тільки Шмигаль "копіює" тільки те, що йому подобається, а не говорить про те як там людям, бізнесу допомагають під час лохдауну. І не піднімають ціни на газ і електроенергію!» - також з’явилось у коментарях.
«Скасувати всі пільгові тарифи на електроенергію, нічний тариф, на електроопалення в зиму, в локдаун, в карантин - ви там адекватні?» - також поцікавились українці.
«Щоб порівнювати з досвідом Європи потрібно для початку забезпечити "Європу" для людей а не для себе. Замість цього ви тупо намагаєтесь добити людей. Ви гірше Путіна ...», - додали небайдужі українці.
Багато в кого виникають запитання: чи потрібно було запроваджувати так званий «карантин зимових канікул»? ???? Більшість...Опубликовано Денис Шмигаль Среда, 13 января 2021 г.
Українці також закликали Шмигаля йти у відставку, дехто навіть залишив досить гнівні коментарі типу «зустріну – заріжу». Такж Шмигалю порадили уважно почитати коментарі до свого посту, щоб зрозуміти настрої українців.
11:16: Коболєв заявляє, що собівартість видобутку газу становить $250 за тисячу кубів
10:39: Вперше за історію США президенту оголосили імпічмент двічі
09:55: Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну
09:09: Не даремно мітингувала – Полякова добудувала новий об'єкт біля маєтку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.