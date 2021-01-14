НБУ зміцнив гривню до провідних іноземних валют

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Долар та євро знову ослабли.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 14 січня. На сайті регулятора зазначено, що долар США коштує 27,97 грн. Американська валюта здешевіла ще на 7 копійок.
Євро також не залишилось незмінним, воно коштує 34,03 грн. Європейська валюта віддала нацвалюті 4 копійки.
Готівкові курси валют станом на 14 січня наступні:
Купівля долара США проходить за 27,99 грн, продаж – за 28,22 грн. Купівля євро проходить за 33,88, продаж – за 34,29 грн.
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