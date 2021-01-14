В Україні плюс 7925 нових ковідних хворих

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За добу коронавірус виявили у 233 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні. За його даними, за минулу добу було виявлено 7 925 нових хворих на COVID-19. З них 233 дитини та 345 медпрацівників.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 229 осіб; летальних випадків – 162; одужало – 10 192 особи; здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916)», - уточнив він.
7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 13 января 2021 г.
Найбільше нових хворих зафіксували у Києві – 794.
09:55: Зустріну – заріжу: Українці гостро відреагували на виправдання Шмигаля щодо локдауну
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08:35: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні
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