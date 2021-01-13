Facebook завдав удар по ботофермі Порошенко

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Захищати інтереси Петра Порошенка буде нікому.
Новину преедає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook забанила аканти, пов’язані з Петром Порошенком. У звіті соцмережі йдеться про те, що ряд облікових записів та сторінок потрапили в бан за «недостовірну поведінку».
«Ми видалили 27 облікових записів Facebook, 37 сторінок, 21 групу і 13 облікових записів Instagram, які були створені в Україні і орієнтовані на внутрішню аудиторію. Наше розслідування виявило зв'язок як з партією "Європейська солідарність", так і з української неурядовою організацією "Справа Громад" (дочірня організація "ЄС" - Ред.)», - йдеться в звіті.
До слова, минулого літа Facebook забанив 72 аккаунти, 35 особистих сторінок і 13 облікових записів, які захищали інтереси Петра Порошенка та розганяли «чорнуху» проти володимира Зеленського. Така кампанія обійшлась Порошенку в понад два мільйони доларів.
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