Офіційна гривня зміцнилась на 16 копійок до долара

Аня Мартинюк 13 січня 2021, 09:38

Американська валюта здешевшала на 16 копійок, європейська – на 21 копійку.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 13 січня. Так, сьогодні долар коштує 28,04 грн, це на 16 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу.

Офіційний курс гривні до євро становить 34,07, що на 21 копійку більше від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара США відбувається за 27,96 грн, продаж за 28,21 грн. Купівля євро відбувається за 33,87 грн, продаж за 34,31 грн.