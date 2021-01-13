Не даремно мітингувала – Полякова добудувала новий об'єкт біля маєтку

Аня Мартинюк 13 січня 2021, 09:09

Живе знаменитість поблизу Києва.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що поп-виконавиця Оля Полякова добудувала терасу з каміном в своєму маєтку на півострові, а саме поблизу Києва. Ще раніше вона збільшила свій будинок-зруб. Як відомо, співачка живе в котеджному містечку, в селі Старе, фактично на території військового полігону Нацгвардії. Тому на територію просто так не потрапити, адже їхати доведеться через частини.

Полякова має подвір’я для худоби, стійло, баню, теплицю, басейн, власний вихід до води з причалом для яхт, тераса знаходиться біля Дніпра.

Як відзначили журналісти, добудувати терасу Полякова встигла під час весняного локдауну. Також вона розширила апартаменти на два поверхи і три кімнати. Крім того, її мама тепер має персональний вхід.

Нагадаємо, у вересні Оля Полякова мітингувала під стінами Кабміну, заявивши, що артистів «не чують» і вони не можуть заробляти гроші на тлі карантинних обмежень.