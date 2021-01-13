Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 13 січня 2021, 08:35

Кількість хворих лише зростає.

Новину передає «Преса України».

Станом на 13 січня в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилась на 6 409 осіб до 1 130 839 випадків. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр Максим Степанов. Наголошується, що за добу було здійснено 59 931 тест.

За минулу добу одужати вдалось 14 503 пацієнтам.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Києві (906 осіб), Запорізької області (529), Одеській області (513), Полтавській області (356) та Харківській області (521)», - зазначив він.

6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 12 января 2021 г.

Також зазначається, що за минулу добу померли 195 пацієнтів з коронавірусом.