Росія не піклується про здоров'я українців - Кулеба

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 12:00

Дмитро Кулеба виступив проти використання російської вакцини проти коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що він категорично проти використання вакцини проти коронавірусу російського виробництва, навіть якщо вона буде ефективною. Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «1 + 1».

«Як член уряду, я б виступав проти такого рішення. Тому що Росія не піклується про здоров'я українців, вона піклується про нав'язування своїх пропагандистських штампів і ідеології шляхом поставки вакцини ... Навіть якби вона була дієва», - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що харківська компанія «Біолік» готова виробляти у себе російську вакцини «Супутник», якщо отримає зелене світло.