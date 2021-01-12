Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу

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Стало відомо, кому він поступився місцем у рейтингу Forbes.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опустився у рейтингу Forbes найбагатших людей світу. Так, він поступився першим місцем творцю Amazon Джеффу Безосу.
За попередніми даними, статок Ілона Маска зменшився на 13,5 млрд доларів за добу і склав 176,2 млрд доларів. Тим часом у Безоса 182,1 млрд доларів.
До слова, закриває трійку лідерів президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з 154,6 млрд доларів.
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