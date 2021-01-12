Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Влада вирішила добити українців сумами в платіжках за комуналку – Рабінович
  • Після Різдва українці рвонули за кордон
  • В Індонезії розбився пасажирський літак

Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 11:36
Версія для друку
Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу

Стало відомо, кому він поступився місцем у рейтингу Forbes.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опустився у рейтингу Forbes найбагатших людей світу. Так, він поступився першим місцем творцю Amazon Джеффу Безосу. 

За попередніми даними, статок Ілона Маска зменшився на 13,5 млрд доларів за добу і склав 176,2 млрд доларів. Тим часом у Безоса 182,1 млрд доларів.

До слова, закриває трійку лідерів президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з 154,6 млрд доларів.

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції