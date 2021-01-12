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Таке припущення озвучив банкір Сергій Фурса.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 січня, інвестиційний банкір Сергій Фурса повідомив, що депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський не зможе відкрити навіть гривневий рахунок в українському банку. А всі через персональні санкції США.
Як відомо, вважається, що Дубінський сприяв діям Андрія Деркача щодо розповсюдження закидів стосовно Джо Байдена, коли ще той був кандидатом на пост президента США.
«Персональні санкції проти Дубінського означають, що американці назвали його “російським агентом”, який намагався вплинути на їхні вибори. І тепер Дубінський не зможе навіть гривневий рахунок відкрити навіть в українському банку», – зазначив він.
За його словами, Дубінського можуть навіть видалити з американської соцмережі Facebook.
11:15: Відомий «слуга народу» не зможе відкрити навіть гривневий рахунок у банку
10:47: Біля Львова досі не прибрали звалище з тестами на СНІД та сифіліс
10:09: Влада вирішила добити українців сумами в платіжках за комуналку – Рабінович
08:22: Премія за ефективність роботи та доведення до збитків Нафтогазу – Зеленському задали питання щодо Вітренка
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