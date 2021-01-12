Біля Львова досі не прибрали звалище з тестами на СНІД та сифіліс

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 10:47

На пробірках збереглась інформація про пацієнтів. Зокрема, їх прізвище та ім’я.

Новину передає «Преса України».

Журналістка, член поліцейської комісії в Управлінні Патрульної поліції у Львівській області Віка Балицька повідомила, що на полі на території Сокільницької ОТГ уже півроку лежить сміття з медичних лабораторій. Зокрема, пробірки з кров’ю.

«Я, чесно кажучи, не вважаю те медичне сміття найбільшою проблемою нашого суспільства. Але все ж воно може становити якусь ймовірну загрозу і в державі точно є якісь (дієві чи не дієві) алгоритми усунення такої еко-проблеми. На тих пробірках є все: прізвища пацієнтів, назва закладу і те що це за тести. Там написано: СНІД і rw . RW – реакція Васермана. Тест на сифіліс. При бажанні поліції можна будо давно встановити який медзаклад є власником, і відповідно порушником закону, бо кров утилізується на спецпідприємствах, а не викидається в поле. Ну, не ми ж, прості громадяни, маємо це досліджувати. Хоча це навіть нам під силу було б», - розповіла вона.

Пробірки із речовиною схожою на кров вже півроку лежать в полі на території Сокільницької ОТГ. І всім пофіг, крім... Опубликовано Вікой Балицькой Понедельник, 11 января 2021 г.

За її словами, звалище виявив активіст Олексій Мінтій. Також відомо, що голова Сокільницької сільради Тарас Сулимко заборонив своїм комунальникам чіпати викинуті пробірки.